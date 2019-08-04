РИАМО - 4 авг. В деревне Богаиха городского округа Клин в воскресенье загорелась баня, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.
Информация о происшествии спасателям поступила в 17:31.
«Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», — говорится в сообщении.
Информация о происшествии и наличии пострадавших уточняется.
За последние сутки ГУ МЧС Подмосковья организовало работу по тушению 26 техногенных пожаров.
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