РИАМО - 4 авг. В деревне Богаиха городского округа Клин в воскресенье загорелась баня, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о происшествии спасателям поступила в 17:31.

«Привлекаемые силы и средства: три единицы техники, 11 человек», — говорится в сообщении.

Информация о происшествии и наличии пострадавших уточняется.

За последние сутки ГУ МЧС Подмосковья организовало работу по тушению 26 техногенных пожаров.

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