РИАМО - 4 авг. В Санкт-Петербурге состоялся матч первого тура Юношеской футбольной лиги (U-17), подмосковный «Мастер-Сатурн» обыграл команду СШОР «Зенит», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Первый сезон ЮФЛ стартовал 2 августа и закончится в мае 2020 года.

«Матч завершился в пользу подмосковной команды со счетом 1:0. Единственным голом отметился полузащитник «Мастер-Сатурна» Даниил Сухомлинов. Его точный удар на 16-ой минуте матча стал первым голом подмосковной команды в Юношеской футбольной лиге», — говорится в сообщении.

В сезоне 2019/2020 12 команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Краснодара, Самарской и Московской областей разыграют путевку в Юношескую лигу УЕФА.

«Юношеская футбольная лига – это отличный шанс для молодых спортсменов проявить себя. Такой турнир может стать трамплином в большой футбол для самых талантливых и трудолюбивых игроков. Я уверен, что футболисты подмосковной команды «Мастер-Сатурн», принимающей участие в дебютном сезоне ЮФЛ, сделают все возможное, чтобы достойно представить себя, свою спортивную школу и свой регион», — прокомментировал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.