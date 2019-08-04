РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. Жители подмосковных Люберец с питомцами поучаствовали в эстафетах и конкурсах в Малаховском парке, сообщается в Instagram-аккаунте Малаховского парка.

«В рамках программы «День семейного отдыха» в воскресенье в Малаховском парке культуры и отдыха прошла интерактивная развлекательная программа «Четвероногие друзья» с занимательными эстафетами и конкурсами для четвероногих питомцев и их хозяев», - говорится в сообщении.

Мероприятие проходило по адресу:Театральный проспект, дом 1.

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