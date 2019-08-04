РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. В подмосковном Подольске в парке имени Виктора Талалихина 25 августа пройдет фестиваль живописи, на котором проведут мастер-классы по рисованию и декоративно-прикладному творчеству, выставку картин и конкурсы, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник парка.

«Фестиваль живописи «Рисовать легко!» в парке имени Талалихина пройдет в течение дня 25 августа с 11:00 до 16:00. Увлекательную программу подготовили для участников всех возрастов. Можно будет получить уроки рисования акварелью, пастелью, акрилом, карандашами, сделать скетчинг маркерами, использовать линеры в качестве антистресса и пройти мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Во время фестиваля будет звучать классическая музыка», - сказал собеседник агентства.

По его словам, все мастер-классы подходят для новичков, опыт и способности не требуются. Для мастер-классов подготовят две белые балюстрады у входа в парк.

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