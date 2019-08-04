РИАМО - 4 авг. В Москве задержали еще трех человек по делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве, по версии следствия, от действий молодых людей пострадали прохожие, сообщается на официальной сайте Следственного комитета РФ.

«ГСУ СКР по Москве установлены и задержаны еще трое подозреваемых – Даниил Конон, Сергей Абаничев, Владислав Барабанов. Им предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 212 УК РФ», — говорится в сообщении.

По версии следствия, от действий участников акций пострадали прохожие, не принимавшие в ней участия, а также причинен материальный ущерб имуществу граждан и организаций.

Сейчас проводятся допросы и следственные действия. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Всего в рамках расследования уголовного дела задержали девять человек. Следствие продолжает устанавливать причастных к делу людей.

27 июля на Тверской улице прошел несанкционированный митинг. По данным ГУ МВД России по столице, за различные правонарушения на акции протеста были задержаны более тысячи человек.

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