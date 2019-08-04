РИАМО - 4 авг. В датском городе Виборг с 26 июля по 3 августа проходил 17-й чемпионат мира по спортивному ориентированию на велосипедах, спортсмены из Подмосковья завоевали три золотые и одну бронзовую награду, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях приняли участие 150 сильнейших спортсменов из 30 стран мира. Московскую область в составе национальной сборной России представляли Валерий Глухов, Анастасия Свирь и Анастасия Большова.

«Анастасия Свирь завоевала бронзовую медаль в дисциплине «масс-старт». Кроме того, Анастасия Свирь и Анастасия Большова в составе сборной России завоевали золото в женской эстафете, отыграв трехминутное отставание от спортсменок из Финляндии», — говорится в сообщении.

Еще одно золото в копилку Московской области принес Валерий Глухов. Он стал первым в составе сборной России в мужской эстафете.

«Наши спортсмены блестяще выступили на чемпионате мира в Дании, достойно представив и регион, и всю страну на таких крупных стартах. И в мужской, и в женской эстафетах сборной России не было равных. Конечно, этих побед не было бы без вклада велоориентировщиков из Подмосковья», — прокомментировал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.

Он отдельно отметил Анастасию Свирь, завоевавшую не только золото в команде, но и сумевшую подняться на пьедестал в масс-старте.