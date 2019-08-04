РИАМО - 4 авг. Сезон продажи арбузов и дынь стартовал в Москве 3 августа, в разных частях столицы заработали 229 бахчевых развалов, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Само собой, большое количество арбузов и дынь предлагают наши сетевые предприятия. Если говорить о тех точках, которые установлены на территории города, на улицах, площадях, в скверах, то несколько лет назад мы провели аукционы. Победителями этих аукционов стали совершенно разные предприниматели. В том числе те, которые привозят арбузы и дыни из дальних регионов», — рассказал руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

По данным на сайте, больше всего бахчевых развалов появилось в Юго-Восточном и Южном округах — более 50 в каждом. В торговых точках можно купить арбузы и дыни из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана.

Исследование, в процессе которого проверяют уровень содержания различных микроэлементов, проходит каждая точка продажи бахчевых, заключение Роспотребнадзора вывешивается на каждом развале, покупатели знают дату исследования и место, откуда привезли товар.

«Все развалы оформлены в едином стиле, который используется с 2015 года и уже знаком жителям столицы. В торговых точках есть стенды с указанием режима работы и ценами на товар, а также сертификаты на продукцию и жалобная книга. Все продавцы одеты в специальную форму. К работе их допускают только при наличии медицинской книжки», - отмечается в материале.

Владельцы бахчевых развалов могут сами устанавливать цену на арбузы и дыни.

«Ценовую политику предприниматели устанавливают самостоятельно. И в этом плане их основными конкурентами являются крупные сетевые компании, которые работают в Москве, и это не только московские сети, но и федеральные. Поэтому у москвичей и гостей столицы всегда есть выбор, где приобрести арбузы и дыни», — подчеркнул Немерюк.

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