РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. Молодежь Люберец запустила яркие краски в небо на фестивале «Холи» в Центральном парке подмосковных Люберец, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Всероссийский фестиваль красок у нас продлился два часа. На входе все желающие приобрели пакетики с красками. В ассортименте было представлено семь цветов. Фестиваль прошел в формате дискотеки», - сказал организатор Роман Казаков.

По его словам, после залпа все люди моментально окрасились в яркие цвета.

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