РИАМО - 4 авг. Российская сборная дебютировала на международном конкурсе «Танковый биатлон-2019» в рамках V Армейских международных игр, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Сборная побила свой рекорд 2017 года. Соперниками нашей команды в первом заезде были экипажи из Армении, Киргизии и Ирана.

«У нас только что завершился заезд нашей сборной, которая за время 18 минут 55 секунд выполнила поставленную задачу, побив тем самым рекорд 2017 года 19 минут 10 секунд. Соревнования продолжаются - нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди», — сказал начальник ГУ боевой подготовки Вооруженных сил РФ генерал-полковник Иван Бувальцев.

В субботу в парке «Патриот» и на полигоне «Алабино» открылись V Армейские международные игры - 2019. Общая численность участников соревнований превышает 5 тысяч человек, при этом больше всего команд задействованы в конкурсе «Танковый биатлон» в «Алабине».