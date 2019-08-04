РИАМО - 4 авг. Пользователи социальных сетей скорбят о смерти музыканта Вилли Токарева, о его смерти стало известно в воскресенье.

«Сегодня не стало Вилли Ивановича Токарева! Человек-легенда! Мы познакомились в Америке в 88 году! Певец, композитор, музыкант! Почти все свои песни записывал сам! Большой мастер, по-настоящему любимый артист! Вечная память», — написал в Instagram режиссер и музыкант Александр Левшин.

В свою очередь писатель Владимир Сергиенко в Twiiter отметил, что для него певец был не автором-исполнителем.

«Шансон я не жалую. Это был символ. Какая-то свобода, какая-то Америка, какая-то неизвестная жизнь на западе. Познав «Запад» - символизм ушел. А Вилли Токарев остался», — поделился Сергиенко.

Слова сочувствия также высказали действительный государственный советник Российский Федерации первого класса Александр Торошин и журналист Владимир Соловьев.

«Вилли Токарев, все альбомы скачать... в 70-х — начале 80-х все дипломаты СССР в Нью-Йорке шли к Токареву за записями, потом везли контрабандой на родину и тут разлетались в тыщах копий по стране, небоскребы, небоскребы, а я маленький такой», — написал в Twitter пользователь shost shost (100+).

Пользователь Instagram maxim_e_yudin отметил, что «R.I.P. Вилли Иванович. Это была крутая, очень необычная и яркая жизнь».

Вилли Токарев исполнял песни в жанре русский шансон, три раза становился победителем премии «Шансон года».