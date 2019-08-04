РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 4 авг. В городском округе Дзержинский добровольцы проекта «Молодежный фронт» проверили безопасность пешеходных переходов, говорится в сообщении пресс-службы гражданского комитета России.

Особое внимание волонтеры уделяли пешеходным переходам, расположенных рядом с учебными заведениями и детскими садами.

«Одна из основных причин, которая может создавать риски ДТП и угрозу безопасности участников дорожного движения - это незаконная парковка большегрузного автотранспорта на центральных дорогах Дзержинского», - сообщил организатор мониторинга, активист общественного движения «Гражданский комитет России» Алексей Шагаев.

По его словам, активисты ГКР зафиксировали все выявленные нарушения, которые лягут в основу обращения в управление ГИБДД и главное управление региональной безопасности Московской области.

«Мы обратили внимание на то, что грузовики паркуются прямо на проезжей части центральных улиц города Дзержинского. При этом владельцы частного большегрузного транспорта не чураются парковаться прямо перед пешеходными переходами. В результате у пешеходов нет возможности оценить расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость, и убедиться, что переход будет для них безопасен», - добавил Шагаев.