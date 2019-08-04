РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 4 авг. В Центральном парке подмосковных Люберец прошел фестиваль мыльных пузырей, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня у нас в программе три фестиваля. Первый уже прошел - это мыльные пузыри. Этот фестиваль прошел для маленьких детишек, с ними играли два аниматора. На нашей площадке представлены разные столики: со статуэтками, с волшебными газированными напитками и сладкой ватой», - сказал организатор Роман Казаков.

Также в парке состоится фестиваль красок. На сцену выйдут ди-джеи и МС. Самый ожидаемый момент – массовый красочный залп. В 21:00 стартует фестиваль волшебных шаров. В его рамках состоится концерт, в том числе с участием музыкантов-инструменталистов. С заходом солнца посетителей фестиваля ждет световое представление.

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