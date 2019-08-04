РИАМО - 4 авг. Росгвардейцы спасли семью из трех человек из горящей квартиры в Москве, также правоохранители эвакуировали еще 12 человек из соседних квартир, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по столице.

Находясь на маршруте патрулирования в районе улицы Свободы, росгвардейцы услышали крики о помощи, доносившиеся со стороны многоэтажного жилого дома. Как выяснилось, на одиннадцатом этаже в квартире из-за возгорания стиральной машины начался пожар. Покинуть квартиру самостоятельно семья не смогла из-за распространявшегося едкого дыма.

«Вызвав на место происшествия экстренные службы, сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве поспешили на помощь людям. Росгвардейцам удалось вывести из квартиры семью из трех человек, в том числе пожилую женщину», - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранители эвакуировали еще 12 человек из соседних квартир. Пострадавшие госпитализированы в одну из городских больниц. Пожар ликвидирован оперативно прибывшими сотрудниками МЧС.