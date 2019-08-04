РИАМО - 4 авг. Депутаты Мосгордумы рассмотрят предложения по увековечиванию памяти Вилли Токарева, если они поступят, сообщил РИАМО в воскресенье председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям городского парламента Евгений Герасимов.



«Вилли Токарев - один из ярчайших звезд. Здесь важно понимание его творческого сообщества. Важно понять, с каким предложением они могут выйти. Я не знаю, есть ли дом, где он жил в Москве. Он (музыкант — ред.) настолько яркий и интересный для нашей публики. Я уверен, что забыть его не забудут. Остаются его песни. Будем ждать предложений. А дальше будем оценивать, насколько они будут реальными», - сказал Герасимов.

Вилли Токареву было 84 года. Он исполнял песни в жанре русский шансон, три раза становился победителем премии «Шансон года».