РИАМО - 4 авг. В Дмитровском городском округе в воскресенье произошел пожар в дачном доме, сообщение о пожаре поступило около полудня, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Пожар случился в деревне Скриплево.

«В 13:40 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

В тушении участвовали 11 спасателей и три единицы техники.

За последние сутки ГУ МЧС Подмосковья организовало работу по тушению 26 техногенных пожаров.