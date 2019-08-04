РИАМО - 4 авг. В Дмитровском городском округе в воскресенье произошел пожар в дачном доме, сообщение о пожаре поступило около полудня, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Пожар случился в деревне Скриплево.
«В 13:40 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
В тушении участвовали 11 спасателей и три единицы техники.
За последние сутки ГУ МЧС Подмосковья организовало работу по тушению 26 техногенных пожаров.
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