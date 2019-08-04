РИАМО - 4 авг. В воскресенье «ВТБ Арена – центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» станет площадкой для юбилейного концерта Дженнифер Лопес, из-за этого вход на станции метро в районе стадиона могут временно ограничить, сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичной подземки.

«На ближайших к стадиону станциях метро возможны ситуативные ограничения по просьбе полиции. Просим вас быть внимательными и соблюдать общественный порядок и требования сотрудников метро и полиции», — говорится в сообщении.

Добираться до стадиона удобнее через станции метро «Динамо», «Петровский парк».

Билеты на обратную поездку в метро рекомендуется приобретать заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания концерта. Оплатить проезд можно также банковской картой прямо на турникетах, отмеченных специальными стикерами.

Концерт начнется в 20:00.