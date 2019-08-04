РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. В подмосковном Подольске собрали около 54 литров крови в ходе акции «Подари жизнь», в ней приняли участие более 120 человек, сообщается в группе «#ДоброМир - Принесем добро в мир!» в соцсети «ВКонтакте».

«Закончилась наша акция по массовому сбору донорской крови «Подари жизнь», организованная волонтерским движением «Добромир» и Подольской станцией переливания крови. В рамках акции было собрано около 54 литров крови, в ней приняло участие более 120 человек», - говорится в сообщении.

Организаторы поблагодарили всех неравнодушных жителей горокруга Подольск за вклад в общее доброе дело.