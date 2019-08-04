РИАМО - 4 авг. Ушел из жизни советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев, сообщает в воскресенье «Эхо Москвы».
«Об этом «Эху» сообщил народный артист России, ведущий «Эха» Николай Тамразов со ссылкой на семью Вилли Токарева», — говорится в сообщении.
Музыканту было 84 года.
Токарев исполнял песни в жанре русский шансон, три раза становился победителем премии «Шансон года».
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