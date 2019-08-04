РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 4 авг. В подмосковном Подольске выявили незаконный захват земли в деревне Матвеевское после жалобы жителя, материалы дела передали в полицию, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска пожаловалась, что в деревне Матвеевское неизвестные захватили часть муниципальной территории, оградили забором и складируют там отходы и строительный мусор. Администрация горокруга рассмотрела обращение по самовольному занятию земельного участка в деревне Матвеевское вблизи дома №4.

«Сотрудниками во время выезда визуально обследовали земельный участок. Выявлено, что с восточной стороны часть земель неразграниченной государственной собственности ориентировочной площадью 500 квадратных метров частично огорожена сеткой рабица, на огороженном участке растут многолетние деревья, кустарники, с южной стороны участок площадью около 700 квадратных метров огорожен сеткой рабица, там растут деревья, кустарники, многолетняя трава, расположено некапитальное строение. Таким образом, на земельном участке имеются признаки нарушения земельного законодательства», - говорится в сообщении.

Сведения о правообладателе земельного участка в ЕГРН отсутствуют. Материалы обследования направлены в ОВД для установления лица, осуществляющего деятельность на земельном участке.