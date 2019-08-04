РИАМО - 4 авг. Синоптики прогнозируют в Москве теплую вторую половину августа, показания термометров даже превысят нормальные значения, сообщается на сайте «Метеоновости».

При этом в ближайшие дни в европейской части страны будет прохладно. В Москве отрицательная аномалия составит более 5 градусов.

«Затем, по мере усиления антициклона, показания термометров станут расти, и во второй половине августа даже превысят нормальные значения. Средняя температура составит плюс 17-19 градусов. Столько обычно бывает в июле», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики сообщили, что в ближайшую неделю в Московском регионе ожидаются дожди и постепенное потепление.

«Весь август аномально холодным не будет» — синоптик о погоде в Москве в конце лета>>