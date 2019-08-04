РИАМО - 4 авг. Неизвестный избил 56-летнего мужчину на юго-востоке Москвы, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Преступление было совершено 3 августа на улице Перерва.

«Пострадавшего госпитализировали с ушибом головного мозга, переломом лобной и височной кости справа», — сказал собеседник агентства.

Пострадавший сообщил, что не знает злоумышленника. Полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.