РИАМО - 4 авг. Неизвестный избил 56-летнего мужчину на юго-востоке Москвы, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Преступление было совершено 3 августа на улице Перерва.
«Пострадавшего госпитализировали с ушибом головного мозга, переломом лобной и височной кости справа», — сказал собеседник агентства.
Пострадавший сообщил, что не знает злоумышленника. Полицейские проводят проверку и выясняют обстоятельства происшествия.
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