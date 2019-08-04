РИАМО - 4 авг. Директора салона сотовой связи подозревают в краже более чем на 2 миллиона рублей из магазина, в котором он работал, преступление было совершено на юго-западе Москвы, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

О краже из салона 2 августа около 16:40 сообщил ведущий специалист по обеспечению безопасности магазина. Сам магазин находится в торговом центре на улице Профсоюзной, 56.

«Материальный ущерб составил около 2,1 миллиона рублей. Злоумышленник украл деньги и принадлежащее ПАО имущество», — сказал собеседник агентства.

Подозреваемого задержали 3 июля в том же торговом центре. Ему 24 года, он живет в Видном. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодой человек находится под подпиской о невыезде.