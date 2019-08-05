РИАМО - 29 июл. На портале «Добродел» жители Московской области смогут принять участие в интернет-голосовании за включение дворов в программу по комплексному благоустройству на 2020 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Подмосковья.

Голосование стартует 5 августа и завершится 25 августа. Список для участия в народном голосовании состоит из дворов, нуждающихся в благоустройстве с учетом их состояния по результатам инвентаризации. Однако в него не входят дворовые территории, которые были благоустроены начиная с 2015 года или введены в эксплуатацию менее пяти лет назад.

«На благоустройство дворов в 2019 году на территории Подмосковья выделено на 1,2 миллиарда рублей», – заявил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ежегодно в Подмосковье в соответствии с поручением губернатора благоустраивают не менее 10% от инвентаризованных муниципалитетами дворов. Здесь обновляются детские площадки, парковки, наружное освещение, информационные стенды, контейнерные площадки, устанавливаются новые лавочки и урны, проводится озеленение. Жители сами могут выбрать, какой двор будет благоустроен в рамках программы в следующем году.

После формирования итогового адресного перечня дворов планируется проведение обсуждений с жителями видов работ, которые будут проходить непосредственно на их дворовых территориях. Сам адресный список формируется органами самоуправления путем голосования жителей на интернет-портале «Добродел» (половина от плана по благоустройству на год) и на основании обращений местных жителей муниципальной общественной комиссией.

Московская область является одним из первых субъектов РФ, который организовал общественное голосование жителей за включение дворовых территорий в план комплексного благоустройства.