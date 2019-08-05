РИАМО - 5 авг. Родильный дом районной больницы имени профессора Владимира Розанова в Пушкине откроется в понедельник после профилактических работ, в ходе которых отремонтировали оборудование и открыли буфет, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Там выполнили косметический ремонт помещений, в том числе выписной комнаты, осуществлен текущий ремонт оборудования, произведена плановая дезинфекция. Самым главным результатом врачи считают открытие ремонта.

«Если раньше женщины кушали в палатах, то теперь пациентки отделения патологии беременных Пушкинского роддома будут завтракать, обедать и ужинать в специально оборудованном помещении», – отметил заведующий роддомом Андрей Лесной.

По полису обязательного медицинского страхования сюда могут попасть все женщины независимо от места проживания. В Пушкинский родильный дом приезжают рожать из Ивантеевки, Сергиева Посада, Королева и других городских округов региона.

А 13 и 27 августа женщин пригласили сюда на дни открытых дверей, на которых они смогут бесплатно пройти ультразвуковое исследование. Запись на них можно оформить по телефону: 8(999)755-94-25.