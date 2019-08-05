РИАМО - 5 авг. Участок улицы Печорская на северо-востоке Москвы с понедельника сделают односторонним, это поможет избавиться от затруднений при встречном разъезде, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения.

Одностороннее движение сделают на промежутке Печорской улицы от улицы Енисейская до дома №8, корпус 1, строение 3, по улице Чичерина. На данный момент рядом со школой (дом №18) разъезд автомобилистов проблематичен, так как ширина улицы составляет всего 5,2-5,5 метров.

«Изменение схемы движения позволит решить эту проблему и повысить безопасность движения. Для парковки на этом участке будет организовано 29 машино-мест», — говорится в сообщении.

ЦОДД призвал автомобилистов сохранять бдительность и соблюдать требования дорожных знаков.