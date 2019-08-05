РИАМО – 5 авг. В Москве к действующим ночным автобусным маршрутам с понедельника прибавятся еще два – Н8 и Н9, которые будут отправляться от станции метро «Китай-город» и будут курсировать вдоль Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В Москве появятся два новых ночных автобусных маршрута – Н8 и Н9. Они начнут работать в ночь с 4 на 5 августа. Автобусы свяжут центр Москвы (от станции метро «Китай-город») с районами, куда раньше ночью было не доехать на общественном транспорте: Северное и Южное Бутово, Лианозово, Марфино, Отрадное, Бибирево, Алтуфьевский. Теперь сеть ночных маршрутов станет доступна более чем 600 тысячам москвичей, проживающим в этих районах», – говорится в сообщении.

Автобусы, следующие по маршруту Н8 «Метро «Китай-город» – «Остафьевская улица», будут делать остановки у площади Яузские Ворота, станций метро «Новокузнецкая», «Павелецкая», «Тульская», «Нагатинская», «Чертановская», «Улица Академика Янгеля», «Аннино», «Бульвар Дмитрия Донского». Транспорт также будет останавливаться у станций Бутовской линии: «Улица Скобелевская», «Бульвар Адмирала Ушакова».

Автобусы маршрута Н9 «Метро «Китай-город» – «6-й микрорайон Бибирева» будут останавливаться у станций метро «Лубянка», «Сухаревская», «Проспект Мира», «ВДНХ», «Владыкино», «Отрадное», «Бибирево», «Алтуфьево».

«Новые маршруты Н8 и Н9 проходят по одним из самых востребованных городских направлений вдоль Серпуховско-Тимирязевской линии метрополитена. У жителей еще семи районов Москвы появилась возможность пользоваться удобным городским транспортом вне зависимости от времени суток», – подчеркнул заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Помимо этого, в ночь с 4 на 5 августа изменится движение транспорта по действующему ночному маршруту Н6 «Осташковская улица» – «Метро «Китай-город». Теперь на участке от Китай-города до станции метро «ВДНХ» автобусы будут следовать не по улице Сретенке и проспекту Мира, а через станции метро «Трубная», «Достоевская» и «Марьина Роща».

Транспорт поедет по Шереметьевской улице и улице Академика Королева, а затем – как и раньше – направится в район Медведково. Маршруты трамваев №3 и автобусов №15 с 5 августа перестанут работать круглосуточно и перейдут на обычный график городского транспорта – с 05:30 до 00:30. Новые ночные маршруты Н8 и Н9 станут их заменой.

«Теперь все ночные маршруты, кроме Б, начинаются от станции метро «Китай-город». Здесь расположен пересадочный узел, построенный для сети маршрутов «Магистраль». Утром, днем и вечером сюда подъезжают автобусы обычных маршрутов, а ночью – с 01:00 до 05:30 – транспорт маршрутов Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н9, Н11», – дополняется в материале.

Первые ночные автобусы отправляются от станции метро «Китай-город» одновременно, в 00:00. Последующие отъезжают от остановки каждые полчаса. Отсюда же отправляются автобусы круглосуточного маршрута М10.

«Перед отправлением автобусы стоят на остановке пять – десять минут, чтобы все пассажиры успели сделать пересадку. Таким образом, ночная сеть автобусных маршрутов, как и метро, позволяет горожанам добраться из одного отдаленного района города в другой», – уточняется на сайте.

Транспорт останавливается только по требованию – если на остановке ожидают люди или же если пассажир в салоне подал сигнал водителю кнопкой на поручне. Таким образом автобусы быстрее доезжают до конечной остановки и не задерживаются в пути.

Ночные маршруты, которые будут работать в городе с 5 августа:

Н1 («Аэропорт Шереметьево» – «Метро «Китай-город»);

Н2 («Беловежская улица» – «Метро «Китай-город»);

Н3 («Уссурийская улица» – «Метро «Китай-город»);

Н4 («Новокосино» – «Метро «Китай-город»);

Н5 («Каширское шоссе, 148» – «Метро «Китай-город»);

Н6 («Осташковская улица» – «Метро «Китай-город»);

Н7 («138-й квартал Выхина» – «Метро «Китай-город»);

Н8 («Остафьевская улица» – «Метро «Китай-город»);

Н9 («6-й микрорайон Бибирева» – «Метро «Китай-город»);

М10 («Лобненская улица» – «Метро «Китай-город») – круглосуточно;

Н11 («Аэропорт «Внуково» – «Метро «Китай-город»);

Б (по внутреннему Садовому кольцу) – круглосуточно;

Б (по внешнему Садовому кольцу) – круглосуточно.