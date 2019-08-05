РИАМО - 5 авг. Движение транспорта ограничат на ряде улиц северо-востока столицы с понедельника в связи с реконструкцией газопровода, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Изменения в организации движения затронут сразу несколько участков. Так, например, ограничения движения введут по адресам: Палехская улица, дом 21, а также участок Палехской улицы от дома 131 до дома 137. Здесь ограничения будут действовать с 5 по 25 августа и с 10 сентября по 15 декабря круглосуточно.

«Особенности – одна полоса с организацией одностороннего движения», – отмечается в сообщении.

Также с 5 по 25 августа и с 10 сентября по 1 ноября в круглосуточном режиме будет ограничено движение у дома 130, корпус 1 и дома 121 на дублере Ярославского шоссе.

Кроме того, в этот период будет частично закрыт проезд на Палехской улице, дом 21, строение 2. На этих участках будет организовано право приоритетного проезда по одной полосе.