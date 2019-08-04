РИАМО - 4 авг. На 88-м году жизни скончался выдающийся астрофизик, член совета Российской академии наук по космосу, академик РАН Николай Кардашев, сообщается на сайте Роскосмоса.

«Больше всего он известен как человек, предсказавший существование пульсаров, и руководитель международного космического проекта «Радиоастрон», — говорится в сообщении.

Кардашев родился в Москве, окончил астрономическое отделение МГУ. В 1964 году, за несколько лет до открытия радиопульсаров, он практически предсказал их существование. Ученый предположил, что радиоисточник в центре Крабовидной туманности, которая представляет собой остаток вспыхнувшей Сверхновой звезды, представляет собой быстровращающуюся нейтронную звезду.

Кардашева можно считать одним из основоположников радиоастрономии.

«Весь мир его знает по знаменитой энергетической шкале цивилизаций и его вкладу в исследования проблемы SETI. Он разработал так называемую «шкалу Кардашева», в которой внеземные цивилизации делились на несколько уровней в зависимости от уровня освоения ресурсов и энергопотребления», — сообщается на сайте.

Научный международный проект «Радиоастрон» стал главным делом жизни ученого. Это комплекс из крупнейшего в мире космического радиотелескопа с антенной диаметром 10 метров и сети наземных радиотелескопов. Проект оказался очень успешным, показав возможность совместных интерферометрических наблюдений крупным космическим радиотелескопом и сетью наземных. С его помощью исследовали активные ядра галактик, черные дыры звездных масс, пульсары, космические мазеры и другие объекты.

Запуск радиотелескопа «Спектр-Р» состоялся 18 июля 2011 года с космодрома Байконур. Научные результаты получили широкое международное признание, астрофизики ведущих астрономических учреждений по всему миру принимали участие в ключевой научной программе.