РИАМО - 4 авг. Неизвестный украл крупную сумму денег и документы у женщины на юге Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Накануне в полицию обратилась безработная 1963 года рождения и заявила, что 2 августа в неустановленный период времени, но не позднее 14:00, неизвестный путем свободного доступа из квартиры на улице Высокая совершил кражу документов на ее имя и принадлежащие ей деньги в сумме 26 тысяч долларов США, после чего скрылся», - сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 1,6 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело.