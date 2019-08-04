РИАМО - 4 авг. На 67 километре автомобильной дороги М-9 «Балтия» в Московской области открылась новая автозаправочная станция, сообщается на сайте Росавтодора.

АЗС появилась по направлению из Москвы. Там также есть кафе и стоянка. Впоследствии планируется расширить спектр услуг и открыть газозаправочную станцию.

«В ближайшее десятилетие на федеральной сети Росавтодора должна быть размещена 181 газозаправочная станция, а на сети платных дорог госкомпании «Автодор», которая также участвует в программе, — 66 заправок», — говорится в сообщении.

Первый этап с 2019 по 2024 годы включает в себя строительство 98 газозаправочных станций (АГНКС), на втором этапе — до 2030 года — будет построено еще 149 АГНКС.

Работа по расширению применения различных типов газовых смесей в качестве моторного топлива на сегодняшний день сконцентрирована в 15 регионах России, в том числе в Москве и Подмосковье.

Основные объекты газозаправочной инфраструктуры планируют развивать в первую очередь на трассах М-10 «Россия», М-11 «Москва – Санкт-Петербург», М-4 «Дон», М-1 «Беларусь», М-7 «Волга» и МТМ «Европа — Западный Китай».