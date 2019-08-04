РИАМО - 4 авг. Полицейские возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения на дом в новой Москве, у мужчины похитили сотовый телефон, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Накануне ночью в службу «02» поступило сообщение о подозрительных гражданах по адресу: поселение Сосенское, поселок Газопровод.

«Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в дом по указанному адресу вошли четверо неизвестных в масках на лицах, угрожая предметами, похожими на пистолет и нож, собственнику данного дома, открыто похитили у него телефон сотовой связи, скрылись. Материальный ущерб составил около 15 тысяч рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело.