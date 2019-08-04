РИАМО - 4 авг. Сбой в работе рамок досмотра в терминале D международного аэропорта «Шереметьево» произошел в воскресенье, сейчас все восстановили, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы воздушной гавани.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в терминал D аэропорта «Шереметьево» перестали пускать людей. Временный запрет ввели из-за проблем с электричеством, на входе отключились сканеры и рамки досмотра.

«Рамки в терминале аэропорта вновь работают», - сказал собеседник агентства.