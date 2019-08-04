РИАМО - 4 авг. В территориальных центрах социального обслуживания в Москве с 5 по 9 августа пройдут концерты, экскурсии и праздники, в частности, посетителей ждут конкурс на знание текстов английских песен, занятие по музыкотерапии и зарядка под руководством профессиональных тренеров, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Территориальный центр социального обслуживания (ТЦСО) «Беговой» (филиал «Хорошевский», Магистральный переулок, дом 7, корпус 2) приглашает 5 августа жителей района на игру-квест «Форт Боярд». Гостям предстоит разгадать головоломки, загадки и шарады. Начало в 15:00. 6 августа в 16:00 в ТЦСО «Коломенское» (Коломенская набережная, дом 6) отпразднуют День Нептуна. Гостей ждут концерт, мастер-классы и конкурсы», - говорится в сообщении.

Для жителей района Дмитровский территориальный центр социального обслуживания «Бескудниково» (филиал «Дмитровский») 7 августа проведет концертную программу «Молодость в наших сердцах». Выступит певица, лауреат творческих конкурсов и участница телепроекта «Минута славы» Светлана Обухова. Артистка исполнит шлягеры 1980-х годов, романсы, а также произведения собственного сочинения. Начало в 13:30.

Для посетителей ТЦСО «Южнопортовый» (3-я Карачаровская улица, дом 9, корпус 3) 7 августа подготовили конкурс на знание текстов песен на английском языке. Помимо владения иностранным языком, участники должны продемонстрировать умение быстро и безошибочно перевести слова песен на русский язык. Гости также смогут попрактиковать английский, общаясь с другими участниками. Начало в 14:00.

В центре поддержки семьи и детства «Зеленоград» (город Зеленоград, корпус 1426) 7 августа пройдет праздник для детей «Космический футбол». Ребята смогут сыграть в футбол по оригинальным правилам, потанцевать и разыграть сценки. Начало в 16:30.

ТЦСО «Зюзино» (филиал «Черемушки») приглашает 8 августа в 15:00 на экскурсию по музею-квартире А.С. Пушкина (улица Арбат, дом 53, строение 1). Участникам покажут комнаты, где жил и творил поэт, и познакомят с постоянными экспозициями музея — «Пушкин и его эпоха» и «Сказки Пушкина».

Территориальный центр социального обслуживания «Зеленоградский» (город Зеленоград, корпус 205а) подготовил занятие по музыкотерапии. Методы терапии основаны на активной работе со звуковым материалом: игре на инструменте, пении. Занятие пройдет 9 августа в 10:30.

Отпраздновать День физкультурника можно будет в ТЦСО «Беговой» (филиал «Аэропорт», улица Черняховского, дом 14), 9 августа в 13:30. Профессиональные тренеры проведут зарядку и покажут, как правильно выполнять физические упражнения.