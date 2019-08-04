РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 4 авг. Семья из подмосковных Котельников отравилась в ночь на воскресенье, их увезли на скорой, сообщил «РИАМО в Люберцах» руководитель «ЕДДС Котельников» Роман Медведев.

Инцидент произошел около 23:00.

«Семья из четырех человек отравилась сегодня ночью, два ребенка и жена с мужем», - сказал Медведев.

В свою очередь источник в правоохранительных органах отметил, что отравление произошло из-за некачественного арбуза.

«Реанимация пострадавшим не понадобилась. В 4 утра на обочинах Новорязанского и Лыткаринского шоссе были замечены четыре большие кучи арбузов. Видимо, от этих арбузов избавлялись», - сказал собеседник портала.

По данным на 13:06 свалок не обнаружено.