В этом году для гостей «Пикника «Афиши» на пяти сценах выступали выдающиеся музыканты нашего времени. Хедлайнеры фестиваля — легендарные The Cure, которые вернулись в Москву спустя ровно тридцать лет и три месяца после выхода альбома «Disintegration» — одного из лучших в истории группы.