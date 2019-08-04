© РИАМО
, Мария Ипполитова
В столичном музее‑заповеднике «Коломенское» 3 августа прошел «Пикник «Афиши» — крупнейший в Москве фестиваль на открытом воздухе.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
С 2004 года фестиваль объединяет актуальную музыку, летние развлечения и активный отдых.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
В этом году для гостей «Пикника «Афиши» на пяти сценах выступали выдающиеся музыканты нашего времени.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Для тех, кто равнодушен к музыке, организаторы подготовили масштабную развлекательную программу.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На площадке фестиваля работали маркет с модными вещами, аксессуарами и декором от молодых дизайнеров, фуд-корт от лучших гастрономических проектов и большая зона развлечений, которая включала в себя новые технологии, спорт, настольные игры, выставки современного искусства и интерактив.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Для посетителей с детьми организаторы фестиваля обустроили специальную зону с играми, полосой препятствий, колесом фортуны с фруктовыми призами и гигантским тетрисом.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Также в честь фестиваля в парке был установлен макет поезда «Иволга», который посетили свыше 10 тысяч человек. Гости могли полетать на качелях, отдохнуть в тени, зарядить гаджеты и получить именные карты «Тройка» в фирменных цветах фестиваля.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
«Пикник «Афиши» заботится об окружающей среде, поэтому традиционно на территории фестиваля были установлены контейнеры для сортировки отходов.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: Фестиваль «Пикник «Афиши» 2019 в Москве
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: Фестиваль «Пикник «Афиши» 2019 в Москве
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: Фестиваль «Пикник «Афиши» 2019 в Москве
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: Фестиваль «Пикник «Афиши» 2019 в Москве
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