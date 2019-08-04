Также в честь фестиваля в парке был установлен макет поезда «Иволга», который посетили свыше 10 тысяч человек. Гости могли полетать на качелях, отдохнуть в тени, зарядить гаджеты и получить именные карты «Тройка» в фирменных цветах фестиваля.