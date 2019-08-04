РИАМО - 4 авг. Мужчину, до смерти забившего бомжа в квартире на улице Василия Петушкова в Москве, задержали в поселке Одинцовского округа, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО во воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он напомнил, что в конце июля в службу «02» из службы «03» поступило сообщение об обнаружении трупа по адресу: Москва, улица Василия Петушкова. Прибывшие на место сотрудники полиции в квартире по указанному адресу с кровоподтеком правой ушной раковины с переходом на правую височную и скуловую область, кровоподтеком правого глаза, кровоподтеками на руках и ногах обнаружен труп бездомного.

«Накануне в поселке Лесной городок в Одинцовском округе был задержан безработный, который изобличен в том, что, находясь в квартире руками нанес побои погибшему, причинив последнему вышеуказанные повреждения, от которых он впоследствии скончался», - сказал собеседник агентства.

Подозреваемый задержан, по данному факту возбуждено уголовное дело.

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