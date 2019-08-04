РИАМО - 4 авг. В Ступине задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в краже из кассы магазина, сообщается на сайте ГУ МВД России по Подмосковью.

Заявление поступило в дежурную часть от директора расположенного на улице Советской магазина.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 34-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.