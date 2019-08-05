РИАМО - 5 авг. С понедельника по 28 августа на ряде улиц Таганского района столицы будет действовать круглосуточное ограничение движения транспорта из-за реконструкции газопровода, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

С 5 по 11 августа частично перекроют одну полосу на улице Вековая в районе дома №6. Тремя днями позже ограничение введут возле домов №№20 и 24 по улице Малая Андроньевская.

«Период: с 8 по 28 августа круглосуточно. Особенности: одна полоса с сохранением существующего количества полос», – отмечается в материале.

С 15 по 28 августа будет перекрыта одна полоса на улице Рогожский Вал возле дома №13, корпус 8.

«Улица Рогожский Вал, дом №7, корпус 1. Период: с 11 по 30 сентября круглосуточно. Особенности: одна полоса частично», – дополняется в сообщении.