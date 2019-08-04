РИАМО - 4 авг. Мужчина жестоко избил оппонента на юго-востоке Москвы, потерпевшего доставили в больницу с различными травмами, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Накануне ночью в службу «02» из службы «03» поступило сообщение об уличном грабеже по адресу: улица 1-я Курьяновская, дом 6Б.

«Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину 1983 года рождения, который нарядом скорой медицинской помощи доставлен и госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сочетанная травма, травматический разрыв селезенки, линейный перелом височной кости справа и другие увечья», - сказал собеседник агентства.

Полиция установила, что вечером 2 августа по адресу: улица 1-я Курьяновская, дом 6Б неизвестный в ходе конфликта нанес указанные телесные повреждения потерпевшему. По данному факту возбуждено уголовное дело.