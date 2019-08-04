РИАМО - 4 авг. Полиция задержала мужчину на юге Москвы по подозрению в избиении оппонента в ходе конфликта, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Накануне на улице Ленинская слобода у дома 26 обнаружили безработного 1995 года рождения из Челябинской области, который нарядом скорой медицинской помощи был доставлен и госпитализирован в медицинское учреждение с диагнозом: множественные проникающие и непроникающие раны грудной клетки, живота, раны правого плечевого сустава.

«Позже сотрудники полиции задержали безработного мужчину 1991 года рождения, который изобличен в том, что на улице Ленинская слобода у дома 26 в ходе конфликта неустановленным предметом причинил данные ранения потерпевшему», - сказал собеседник агентства.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.