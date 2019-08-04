РИАМО - 4 авг. На несогласованной акции, прошедшей накануне, сотрудники ОМОН задержали находящегося в федеральном розыске мужчину, сообщается на сайте Главного управления Росгвардии по Москве.

«На субботней несанкционированной акции в ходе выполнения задач по охране общественного порядка сотрудники ОМОН Главного управления Росгвардии по городу Москве на Новинском бульваре за административное правонарушение задержали мужчину, жителя одного из российских регионов. В ходе проверки было установлено, что гражданин находился в федеральном розыске», — говорится в сообщении.

Мужчину подозревают в публичных призывах к экстремистской деятельности. Его передали сотрудникам полиции.

Ранее МВД сообщило о задержании почти 600 человек на несогласованном митинге в Москве. На предыдущей акции, которая прошла 27 июля, задержали, по данным МВД, 1074 человека.