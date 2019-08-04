РИАМО - 4 авг. Из Подмосковья в Иркутскую область отправили четыре фуры с гуманитарной помощью пострадавшим от наводнения, машины выехали из Истры, сообщается Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Сбор помощи был организован в 40 муниципалитетах по инициативе правительства региона.

«Спасибо жителям Московской области, у нас действительно регион добрых дел. Сегодня в Тулун выехали четыре фуры с гуманитарной помощью от Московской области. Весь июль проходила акция сбора помощи, на всех коробках написан перечень того, что внутри, и отмечено, из какого она города Подмосковья», — рассказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Грузовики выехали из Истры в Тулун в сопровождении МЧС Московской области и присоединились к колонне МЧС РФ. К месту назначения они прибудут в течение недели.

Автомобили доставят одеяла, подушки, постельное белье, полотенца, одежду для взрослых и детей, обувь, мыло, шампуни, спальные мешки, туристические коврики, столовые приборы и кухонные принадлежности. Всего собрано 2608 коробок общим весом 27 тонн.

«У нас достигнута договоренность с общественными палатами города Тулун и Иркутской области о встрече наших фур и последующей передачей груза пострадавшим. Нам пришлют акты, кому были конкретно распределены наши посылки», — отметил член общественной палаты Подмосковья, председатель высшего совета спасателей общественной организации «Российский союз спасателей» Сергей Щетинин.

В Иркутской области из-за сильных дождей произошел подъем уровня рек, и в зоне затопления оказалось более 30 населенных пунктов, насчитывающих около 4 тысяч домов, в которых проживали свыше 9 тысяч человек. Был введен режим чрезвычайной ситуации. Детей из зоны затопления отправили в лагеря за пределами региона.

Волонтеры Московского региона отправили множество посылок для пострадавших от наводнения. Например, с начала сбора, организованного «Почтой России», жители отправили в Иркутскую область более 25 тонн гуманитарной помощи.