РИАМО - 4 авг. Неизвестный похитил Toyota Camry у мужчины в Сергиевом Посаде, ведутся поиски преступника и автомобиля, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне днем в дежурную часть полиции обратился мужчина 1992 года рождения с заявлением о том, что в период времени с 22:00 2 августа до 09:50 3 августа в Сергиевом Посаде на проспекте Красной Армии неизвестный похитил его автомашину Toyota Camry 2019 года выпуска. Сумма ущерба – 2,5 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.