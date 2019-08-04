РИАМО - 4 авг. На территории ряда городов России, в том числе Москвы, замечены тропические постельные клопы, эксперты рассказали, как защититься от нашествия вредителей, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Насекомые могут появиться не только в антисанитарных условиях. В случае, если вредитель попал хотя бы в одну квартиру, есть риск заражения целого дома. Появление паразитов чаще всего можно заметить по наличию укусов на теле после сна. Тропические клопы могут нападать на человека и днем.

«Основной период активности постельных клопов приходится на лето и начало отопительного сезона. Чтобы заметить появление вредителей на ранней стадии, дезинфекторы рекомендуют чаще менять постельное белье», — говорится в сообщении.

Клопов рискуют привезти домой постояльцы отелей, даже пятизвездочных. Эксперты рекомендуют при заселении в номер внимательно осмотреть постель, не стесняясь персонала, и при малейших признаках наличия постельных клопов отказаться от проживания в этой гостинице.

«Чтобы не привезти в своих вещах насекомых домой, эксперты предлагают держать чемоданы в ванной или душевой, поскольку по скользким поверхностям клопам труднее залезть в вещи», — отмечается в сообщении.

Грязное белье и одежду необходимо складывать в плотно закрывающийся пакет и не хранить на полу. После возвращения домой вещи лучше отдать в прачечную или химчистку, где вещи пройдут обработку при высокой температуре, способной уничтожить клопов.

Дома следует регулярно проводить уборку помещений, лучше с использованием пылесоса, часто менять постельное белье, сразу стирать его, не держа в емкостях для хранения. Периодически нужно осматривать диваны, ковры и обращать внимание на следы жизнедеятельности клопов: темные точки («засиженности») в стыках деталей мебели, рам картин, на внутренней стороне отстающих обоев, пятнышки крови на постельном белье.

Нужно не забывать про систематический ремонт квартир, побелку потолков, тщательную (без щелей) оклейку обоями, заделку щелей в полах, за плинтусами, у подоконников и косяков дверей.

Для уничтожения, снижения численности и создания неблагоприятных условий среды обитания членистоногих используют дезинсекционные (химические и микробиологиченские) средства, прошедшие государственную регистрацию. Провести дезинфекцию разрешенными средствами можно и самостоятельно.

Получить консультацию и профессиональную помощь по обработке против клопов можно в организациях дезинфекционного профиля.