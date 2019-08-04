РИАМО - 4 авг. Злоумышленник украл у мужчины в Сергиево-Посадском округе дорогостоящую машину, ведутся поиски автомобиля и преступника, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

«Накануне днем в дежурную часть полиции обратился мужчина 1970 года рождения с заявлением о том, что в период времени с 22:00 31 июля до 08:30 3 августа от дома в Сергиево-Посадском округе неизвестный похитил его автомашину Toyota RAV4 2018 года выпуска. Сумма ущерба – 1,6 миллиона рублей», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.