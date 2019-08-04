РИАМО - 4 авг. Подмосковный фермер-сыровар Олег Сирота в воскресенье в международном аэропорту «Домодедово» угостил пассажиров сыром, передает корреспондент РИАМО.

Акция прошла в преддверии традиционного Всероссийского фестиваля фермерской продукции «Сыр Пир Мир», который пройдет в Истринском районе с 9 по 11 августа.

«Мы приехали с нашей козой Меркель в «Домодедово», чтобы пригласить гостей нашего Подмосковья и наших земляков на сырный фестиваль, который пройдет с 9 по 11 августа в Истре. Здесь работает туристический информационный центр, куда могут прийти туристы и узнать о красотах и активностях фестиваля, достопримечательностях нашего региона», - сказал Сирота журналистам.

Как уточняется в пояснительном материале, на фестивале ожидаются 170 участников-сыроваров, более 300 фермеров из разных регионов России со своей натуральной продукцией, больше 500 сортов сыра отечественного производства.

В рамках фестиваля также организованы деловая и развлекательная программы. Для участников предусмотрены тематические конференции, для гостей - мастер-классы и концерт с выступлением известных музыкальных исполнителей.

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