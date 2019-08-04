РИАМО - 4 авг. Полиция в Долгопрудном задержала мужчину, который подозревается в нанесении проникающего колото-резаного ранения брюшной полости своему знакомому, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

2 августа в 23:30 в микрорайоне Шереметьевский в Долгопрудном с улицы Свердлова бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован гражданин 1983 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции знакомый потерпевшего 1983 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.