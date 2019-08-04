РИАМО - 4 авг. Ссора двух друзей во время застолья закончилась убийством в Щелкове, об инциденте сообщила супруга подозреваемого, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

2 августа в 23:03 в дежурную часть полиции поступила информация о том, что к ним обратилась гражданка 1979 года рождения. Она сообщила, что в ее доме муж убил человека.

«Выездом на место установлено, что гражданин 1976 года рождения в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре, из обреза охотничьего ружья выстрелил в своего знакомого 1978 года рождения, который от огнестрельного ранения грудной клетки скончался до приезда бригады скорой помощи», - сказал собеседник агентства.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый доставлен в следственный отдел.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

Полицейский застрелил задержанного, который выпрыгнул из окна ОВД в Москве>>