РИАМО - 4 авг. В больницу Балашихи попал мужчин с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости, данное увечье ему нанес друг, с которым они отдыхали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Подмосковью.

2 августа в 22:32 в микрорайоне Железнодорожный Балашихи на улице Керамическая бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости доставлен и госпитализирован мужчина 1977 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции знакомый потерпевшего 1974 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан.